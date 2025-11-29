Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 29 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3315 (Niña Bonita) y las letras son: A E W Z.

1° 3315 11° 1246 2° 3193 12° 5061 3° 8490 13° 8757 4° 7182 14° 6871 5° 8916 15° 4875 6° 4950 16° 4768 7° 9472 17° 3401 8° 1010 18° 1332 9° 3082 19° 2616 10° 6735 20° 5661

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 29 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 29 de noviembre. A la cabeza salió el número 1869 - Vicios.

1° 1869 11° 8762 2° 5343 12° 8917 3° 1151 13° 2148 4° 4901 14° 6062 5° 9417 15° 1633 6° 1610 16° 2246 7° 2126 17° 7179 8° 8455 18° 9321 9° 8077 19° 9921 10° 3846 20° 4533

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la alegría. Este sueño invita a explorar la imaginación y a valorar los momentos de felicidad que a veces se pasan por alto en la vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar esos aspectos oscuros de tu personalidad.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la autocomplacencia o la falta de control en ciertas áreas. Es un llamado a la reflexión y a tomar decisiones más saludables y equilibradas.