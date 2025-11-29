En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 29 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3315 (Niña Bonita) y las letras son: A E W Z.

 1°3315 11°1246 
 3193  12°5061
 3°8490  13°8757 
 7182  14°6871 
 8916  15°4875 
 6°4950  16°4768
 9472  17°3401 
 1010  18°1332 
 3082  19°2616 
 10°6735  20°5661 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 29 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 29 de noviembre. A la cabeza salió el número 1869 - Vicios.

 1°1869 11°8762 
 5343   12°8917
 3°1151  13°2148 
 4901  14°6062 
 9417  15°1633 
 6°1610  16°2246
 2126  17°7179 
 8455  18°9321 
 8077  19°9921 
 10°3846  20°4533 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la búsqueda de la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la alegría. Este sueño invita a explorar la imaginación y a valorar los momentos de felicidad que a veces se pasan por alto en la vida cotidiana.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar esos aspectos oscuros de tu personalidad.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la autocomplacencia o la falta de control en ciertas áreas. Es un llamado a la reflexión y a tomar decisiones más saludables y equilibradas.