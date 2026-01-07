En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8377 (Pierna Mujer) y las letras son: G G V W.
|1°
|8377
|11°
|6340
|2°
|1562
|12°
|1041
|3°
|3287
|13°
|8873
|4°
|3093
|14°
|8662
|5°
|7228
|15°
|3825
|6°
|8521
|16°
|2861
|7°
|9001
|17°
|6895
|8°
|0880
|18°
|4326
|9°
|9860
|19°
|2016
|10°
|2144
|20°
|6991
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 7 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 0690 - El Miedo.
|1°
|0690
|11°
|1772
|2°
|7977
|12°
|9513
|3°
|7575
|13°
|7431
|4°
|9491
|14°
|6077
|5°
|4788
|15°
|7752
|6°
|4304
|16°
|7229
|7°
|0753
|17°
|2353
|8°
|3381
|18°
|7158
|9°
|0042
|19°
|1371
|10°
|5163
|20°
|4116
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.
Además, puede representar aspectos de la feminidad y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar deseos ocultos o la necesidad de explorar la propia identidad y confianza en uno mismo.
¿Qué significa soñar con el miedo?
Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.
Además, estos sueños pueden ser una forma de procesar emociones reprimidas o eventos traumáticos. Al confrontar El Miedo en un sueño, la persona puede estar intentando entender y superar sus temores, lo que puede resultar en un crecimiento personal y una mayor autoconfianza.