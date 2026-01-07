En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8377 (Pierna Mujer) y las letras son: G G V W.

 1°8377 11°6340 
 1562  12°1041
 3°3287  13°8873 
 3093  14°8662 
 7228  15°3825 
 6°8521  16°2861
 9001  17°6895 
 0880  18°4326 
 9860  19°2016 
 10°2144  20°6991 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 7 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 0690 - El Miedo.

 1°0690 11°1772 
 7977   12°9513
 3°7575  13°7431 
 9491  14°6077 
 4788  15°7752 
 6°4304  16°7229
 0753  17°2353 
 3381  18°7158 
 0042  19°1371 
 10°5163  20°4116 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, puede representar aspectos de la feminidad y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar deseos ocultos o la necesidad de explorar la propia identidad y confianza en uno mismo.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.

Además, estos sueños pueden ser una forma de procesar emociones reprimidas o eventos traumáticos. Al confrontar El Miedo en un sueño, la persona puede estar intentando entender y superar sus temores, lo que puede resultar en un crecimiento personal y una mayor autoconfianza.