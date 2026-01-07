Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8377 (Pierna Mujer) y las letras son: G G V W.

1° 8377 11° 6340 2° 1562 12° 1041 3° 3287 13° 8873 4° 3093 14° 8662 5° 7228 15° 3825 6° 8521 16° 2861 7° 9001 17° 6895 8° 0880 18° 4326 9° 9860 19° 2016 10° 2144 20° 6991

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 7 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 0690 - El Miedo.

1° 0690 11° 1772 2° 7977 12° 9513 3° 7575 13° 7431 4° 9491 14° 6077 5° 4788 15° 7752 6° 4304 16° 7229 7° 0753 17° 2353 8° 3381 18° 7158 9° 0042 19° 1371 10° 5163 20° 4116

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, puede representar aspectos de la feminidad y la sensualidad. La pierna en el sueño puede indicar deseos ocultos o la necesidad de explorar la propia identidad y confianza en uno mismo.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo simboliza la lucha interna con situaciones que generan inseguridad o temor, lo que puede llevar a una búsqueda de soluciones o a la necesidad de enfrentar esos miedos.

Además, estos sueños pueden ser una forma de procesar emociones reprimidas o eventos traumáticos. Al confrontar El Miedo en un sueño, la persona puede estar intentando entender y superar sus temores, lo que puede resultar en un crecimiento personal y una mayor autoconfianza.