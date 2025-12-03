En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3585 (Linterna) y las letras son: E O N P.
|1°
|3585
|11°
|9630
|2°
|3833
|12°
|2201
|3°
|7832
|13°
|4650
|4°
|7246
|14°
|4061
|5°
|3226
|15°
|3169
|6°
|3822
|16°
|7878
|7°
|1319
|17°
|4675
|8°
|7362
|18°
|4755
|9°
|4089
|19°
|6797
|10°
|5896
|20°
|4565
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 3 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 4638 - Piedras.
|1°
|4638
|11°
|0024
|2°
|1583
|12°
|7377
|3°
|0010
|13°
|4006
|4°
|9617
|14°
|8417
|5°
|3587
|15°
|1817
|6°
|1621
|16°
|3736
|7°
|4263
|17°
|1065
|8°
|4251
|18°
|1897
|9°
|4850
|19°
|2235
|10°
|4100
|20°
|1552
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.
Además, la linterna representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas. Puede indicar que el soñador está listo para enfrentar sus miedos y descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido en la oscuridad.
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.
Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está construyendo una base firme en su vida o que necesita encontrar un equilibrio en sus emociones.