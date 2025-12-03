Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3585 (Linterna) y las letras son: E O N P.

1° 3585 11° 9630 2° 3833 12° 2201 3° 7832 13° 4650 4° 7246 14° 4061 5° 3226 15° 3169 6° 3822 16° 7878 7° 1319 17° 4675 8° 7362 18° 4755 9° 4089 19° 6797 10° 5896 20° 4565

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 4638 - Piedras.

1° 4638 11° 0024 2° 1583 12° 7377 3° 0010 13° 4006 4° 9617 14° 8417 5° 3587 15° 1817 6° 1621 16° 3736 7° 4263 17° 1065 8° 4251 18° 1897 9° 4850 19° 2235 10° 4100 20° 1552

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas. Puede indicar que el soñador está listo para enfrentar sus miedos y descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido en la oscuridad.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está construyendo una base firme en su vida o que necesita encontrar un equilibrio en sus emociones.