En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 3 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3585 (Linterna) y las letras son: E O N P.

 1°3585 11°9630 
 3833  12°2201
 3°7832  13°4650 
 7246  14°4061 
 3226  15°3169 
 6°3822  16°7878
 1319  17°4675 
 7362  18°4755 
 4089  19°6797 
 10°5896  20°4565 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este miércoles 3 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 3 de diciembre. A la cabeza salió el número 4638 - Piedras.

 1°4638 11°0024 
 1583   12°7377
 3°0010  13°4006 
 9617  14°8417 
 3587  15°1817 
 6°1621  16°3736
 4263  17°1065 
 4251  18°1897 
 4850  19°2235 
 10°4100  20°1552 

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

  • Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
  • Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
  • Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas. Puede indicar que el soñador está listo para enfrentar sus miedos y descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido en la oscuridad.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está construyendo una base firme en su vida o que necesita encontrar un equilibrio en sus emociones.