Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre
Estos son los números ganadores del sorteo de la primera en la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8853 (El Barco) y las letras son: O U U R.
|1°
|8853
|11°
|3854
|2°
|4026
|12°
|1434
|3°
|1061
|13°
|4197
|4°
|9158
|14°
|1295
|5°
|2859
|15°
|2314
|6°
|9312
|16°
|6162
|7°
|9308
|17°
|1538
|8°
|7843
|18°
|0679
|9°
|4713
|19°
|3210
|10°
|3838
|20°
|4813
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 1 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 7307 - Revolver.
|1°
|7307
|11°
|1285
|2°
|8321
|12°
|5446
|3°
|0545
|13°
|2448
|4°
|5775
|14°
|4848
|5°
|9837
|15°
|4882
|6°
|2404
|16°
|3678
|7°
|1678
|17°
|7425
|8°
|3309
|18°
|5621
|9°
|2513
|19°
|0235
|10°
|4978
|20°
|2455
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con el barco?
Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido.
Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y los cambios. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar desafíos.
¿Qué significa soñar con revolver?
Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.
Por otro lado, el revólver también puede representar poder y control. En este contexto, el sueño puede indicar que el soñador está buscando afirmarse en su entorno o tomar decisiones difíciles que requieren valentía y determinación.
