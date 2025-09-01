Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Estos son los números ganadores del sorteo de la primera en la Quiniela Nacional y Provincia.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8853 (El Barco) y las letras son: O U U R.

 1°8853 11°3854 
 4026  12°1434
 3°1061  13°4197 
 9158  14°1295 
 2859  15°2314 
 6°9312  16°6162
 9308  17°1538 
 7843  18°0679 
 4713  19°3210 
 10°3838  20°4813 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 7307 - Revolver.

 1°7307 11°1285 
 8321   12°5446
 3°0545  13°2448 
 5775  14°4848 
 9837  15°4882 
 6°2404  16°3678
 1678  17°7425 
 3309  18°5621 
 2513  19°0235 
 10°4978  20°2455 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y los cambios. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar desafíos.


¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.

Por otro lado, el revólver también puede representar poder y control. En este contexto, el sueño puede indicar que el soñador está buscando afirmarse en su entorno o tomar decisiones difíciles que requieren valentía y determinación.

