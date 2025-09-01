Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Primera: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 8853 (El Barco) y las letras son: O U U R.

1° 8853 11° 3854 2° 4026 12° 1434 3° 1061 13° 4197 4° 9158 14° 1295 5° 2859 15° 2314 6° 9312 16° 6162 7° 9308 17° 1538 8° 7843 18° 0679 9° 4713 19° 3210 10° 3838 20° 4813

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 7307 - Revolver.

1° 7307 11° 1285 2° 8321 12° 5446 3° 0545 13° 2448 4° 5775 14° 4848 5° 9837 15° 4882 6° 2404 16° 3678 7° 1678 17° 7425 8° 3309 18° 5621 9° 2513 19° 0235 10° 4978 20° 2455

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y los cambios. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar desafíos.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la sensación de estar amenazado por situaciones externas.



Por otro lado, el revólver también puede representar poder y control. En este contexto, el sueño puede indicar que el soñador está buscando afirmarse en su entorno o tomar decisiones difíciles que requieren valentía y determinación.