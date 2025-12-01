Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7614 (Borracho) y las letras son: M M P R.

1° 7614 11° 6637 2° 7082 12° 5273 3° 7527 13° 5013 4° 9981 14° 9516 5° 1295 15° 2083 6° 7737 16° 1088 7° 8554 17° 8358 8° 1826 18° 8495 9° 3226 19° 6301 10° 9598 20° 7542

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 6163 - Casamiento.

1° 6163 11° 3665 2° 0034 12° 2037 3° 5289 13° 0695 4° 2108 14° 6847 5° 3270 15° 6559 6° 7112 16° 5541 7° 0024 17° 1452 8° 4976 18° 2918 9° 2748 19° 1140 10° 5855 20° 9491

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.Por otro lado, también puede indicar la presencia de personas en tu vida que están actuando de manera irresponsable o descontrolada. Este sueño puede servir como una advertencia para que prestes atención a las influencias externas que podrían estar afectando tu bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una relación más profunda con alguien especial.

Además, el sueño puede representar la necesidad de integrar diferentes aspectos de uno mismo, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoconocimiento y aceptación. En este sentido, el casamiento en los sueños puede ser una metáfora de la armonía interna.