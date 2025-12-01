En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7614 (Borracho) y las letras son: M M P R.

 1°7614 11°6637 
 7082  12°5273
 3°7527  13°5013 
 9981  14°9516 
 1295  15°2083 
 6°7737  16°1088
 8554  17°8358 
 1826  18°8495 
 3226  19°6301 
 10°9598  20°7542 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 6163 - Casamiento.

 1°6163 11°3665 
 0034   12°2037
 3°5289  13°0695 
 2108  14°6847 
 3270  15°6559 
 6°7112  16°5541
 0024  17°1452 
 4976  18°2918 
 2748  19°1140 
 10°5855  20°9491 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar emociones reprimidas que necesitan ser expresadas.Por otro lado, también puede indicar la presencia de personas en tu vida que están actuando de manera irresponsable o descontrolada. Este sueño puede servir como una advertencia para que prestes atención a las influencias externas que podrían estar afectando tu bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una relación más profunda con alguien especial.

Además, el sueño puede representar la necesidad de integrar diferentes aspectos de uno mismo, sugiriendo que el soñador está en un proceso de autoconocimiento y aceptación. En este sentido, el casamiento en los sueños puede ser una metáfora de la armonía interna.