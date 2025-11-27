En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 4346 (Tomates) y las letras son: D L T W.

 1°4346 11°4157 
 6595  12°7555
 3°7014  13°9573 
 1631  14°0172 
 6230  15°7461 
 6°7761  16°2426
 1528  17°5688 
 3707  18°9332 
 3320  19°1951 
 10°1672  20°5360 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 5158 - Ahogado.

 1°5158 11°4656 
 2707   12°5814
 3°2709  13°8957 
 9324  14°4860 
 1433  15°5746 
 6°5864  16°8200
 0089  17°2239 
 6692  18°3909 
 4879  19°5460 
 10°2875  20°6660 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de disfrutar de los placeres simples de la vida.

Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Si el soñador está cosechando tomates, puede indicar que está en el camino correcto para alcanzar sus metas y deseos.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o estrés en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la sensación de estar abrumado por situaciones o emociones que parecen incontrolables.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o apoyo.