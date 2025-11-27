Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 4346 (Tomates) y las letras son: D L T W.

1° 4346 11° 4157 2° 6595 12° 7555 3° 7014 13° 9573 4° 1631 14° 0172 5° 6230 15° 7461 6° 7761 16° 2426 7° 1528 17° 5688 8° 3707 18° 9332 9° 3320 19° 1951 10° 1672 20° 5360

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 5158 - Ahogado.

1° 5158 11° 4656 2° 2707 12° 5814 3° 2709 13° 8957 4° 9324 14° 4860 5° 1433 15° 5746 6° 5864 16° 8200 7° 0089 17° 2239 8° 6692 18° 3909 9° 4879 19° 5460 10° 2875 20° 6660

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los jugadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de disfrutar de los placeres simples de la vida.

Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Si el soñador está cosechando tomates, puede indicar que está en el camino correcto para alcanzar sus metas y deseos.

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o estrés en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la sensación de estar abrumado por situaciones o emociones que parecen incontrolables.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o apoyo.