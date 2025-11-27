En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 4346 (Tomates) y las letras son: D L T W.
|1°
|4346
|11°
|4157
|2°
|6595
|12°
|7555
|3°
|7014
|13°
|9573
|4°
|1631
|14°
|0172
|5°
|6230
|15°
|7461
|6°
|7761
|16°
|2426
|7°
|1528
|17°
|5688
|8°
|3707
|18°
|9332
|9°
|3320
|19°
|1951
|10°
|1672
|20°
|5360
Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 27 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 5158 - Ahogado.
|1°
|5158
|11°
|4656
|2°
|2707
|12°
|5814
|3°
|2709
|13°
|8957
|4°
|9324
|14°
|4860
|5°
|1433
|15°
|5746
|6°
|5864
|16°
|8200
|7°
|0089
|17°
|2239
|8°
|6692
|18°
|3909
|9°
|4879
|19°
|5460
|10°
|2875
|20°
|6660
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los jugadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con tomates?
Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de disfrutar de los placeres simples de la vida.
Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Si el soñador está cosechando tomates, puede indicar que está en el camino correcto para alcanzar sus metas y deseos.
¿Qué significa soñar con ahogado?
Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o estrés en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la sensación de estar abrumado por situaciones o emociones que parecen incontrolables.
Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando, sugiriendo que es momento de buscar ayuda o apoyo.