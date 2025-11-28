Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este viernes, 28 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 2446 (Tomates) y las letras son: O B D R.

1° 2446 11° 2335 2° 2764 12° 1999 3° 9747 13° 0422 4° 0274 14° 6378 5° 1177 15° 3774 6° 5185 16° 7991 7° 4856 17° 9199 8° 1143 18° 8966 9° 3964 19° 8048 10° 5357 20° 6405

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este viernes 28 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este viernes 28 de noviembre. A la cabeza salió el número 1162 - Inundación.

1° 1162 11° 1739 2° 7385 12° 2680 3° 8283 13° 2234 4° 0406 14° 1856 5° 5057 15° 5195 6° 4022 16° 2206 7° 5658 17° 3898 8° 9864 18° 1810 9° 0190 19° 8317 10° 7027 20° 5755

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de nutrirse emocionalmente o de disfrutar de los placeres simples de la vida.

Además, los tomates en los sueños pueden representar la creatividad y la pasión. Si el soñador está cosechando tomates, puede indicar que está en el camino correcto para alcanzar sus metas y deseos.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con inundación puede simbolizar una sobrecarga emocional o situaciones que escapan de nuestro control. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de ansiedad, estrés o la necesidad de liberar emociones reprimidas.

Además, la inundación en un sueño puede representar cambios significativos en la vida del soñador. Puede ser una señal de transformación, indicando que es momento de dejar atrás lo viejo y dar paso a nuevas oportunidades.