En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 29 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7939 (Lluvia) y las letras son: U C K S.
|1°
|7939
|11°
|5751
|2°
|5538
|12°
|9683
|3°
|9344
|13°
|9907
|4°
|1866
|14°
|4098
|5°
|0873
|15°
|1477
|6°
|3927
|16°
|3323
|7°
|7812
|17°
|7083
|8°
|8669
|18°
|4375
|9°
|1508
|19°
|4866
|10°
|0279
|20°
|1466
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 29 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 29 de noviembre. A la cabeza salió el número 4348 - Muerto que habla.
|1°
|4348
|11°
|6082
|2°
|3738
|12°
|4247
|3°
|3839
|13°
|6841
|4°
|7409
|14°
|9354
|5°
|5773
|15°
|6280
|6°
|0030
|16°
|8359
|7°
|6040
|17°
|7560
|8°
|4287
|18°
|4197
|9°
|9194
|19°
|3588
|10°
|8759
|20°
|3147
¿Qué es la quiniela?
El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.
Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.
¿Qué significa soñar con lluvia?
Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.
Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.
¿Qué significa soñar con muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.