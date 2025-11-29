Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 29 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7939 (Lluvia) y las letras son: U C K S.

1° 7939 11° 5751 2° 5538 12° 9683 3° 9344 13° 9907 4° 1866 14° 4098 5° 0873 15° 1477 6° 3927 16° 3323 7° 7812 17° 7083 8° 8669 18° 4375 9° 1508 19° 4866 10° 0279 20° 1466

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 29 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 29 de noviembre. A la cabeza salió el número 4348 - Muerto que habla.

1° 4348 11° 6082 2° 3738 12° 4247 3° 3839 13° 6841 4° 7409 14° 9354 5° 5773 15° 6280 6° 0030 16° 8359 7° 6040 17° 7560 8° 4287 18° 4197 9° 9194 19° 3588 10° 8759 20° 3147

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.