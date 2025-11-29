En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este sábado, 29 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7939 (Lluvia) y las letras son: U C K S.

 1°7939 11°5751 
 5538  12°9683
 3°9344  13°9907 
 1866  14°4098 
 0873  15°1477 
 6°3927  16°3323
 7812  17°7083 
 8669  18°4375 
 1508  19°4866 
 10°0279  20°1466 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este sábado 29 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este sábado 29 de noviembre. A la cabeza salió el número 4348 - Muerto que habla.

 1°4348 11°6082 
 3738   12°4247
 3°3839  13°6841 
 7409  14°9354 
 5773  15°6280 
 6°0030  16°8359
 6040  17°7560 
 4287  18°4197 
 9194  19°3588 
 10°8759  20°3147 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.Además, puede interpretarse como un mensaje del subconsciente que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como a la aceptación de la pérdida. La comunicación con un ser querido fallecido en sueños puede ofrecer consuelo y guía en momentos de incertidumbre.