Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 9 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 3853 (El Barco) y las letras son: D J R V. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 9 de febrero. A la cabeza salió el número 8423 - Cocinero. Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido, sugiriendo que el soñador está listo para enfrentar cambios o desafíos. Además, el barco puede representar la conexión con los demás y la importancia de las relaciones en el viaje personal. Si el barco está navegando sin problemas, puede indicar confianza y estabilidad, mientras que un barco en tormenta puede señalar conflictos o inseguridades en la vida del soñador. Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida. Además, el cocinero en los sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio y armonía en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr un resultado satisfactorio y delicioso.