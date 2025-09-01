Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
En vivo

Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre

Descubrí los números que salieron en la Quiniela Nacional y Provincia este lunes.

Fuente:pixabay
En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 3813 (La Yeta) y las letras son: E E V V.

 1°3813 11°8118 
 8276  12°1017
 3°8699  13°6306 
 3303  14°8278 
 7195  15°8114 
 6°2505  16°7817
 2239  17°1446 
 0079  18°2045 
 1150  19°0581 
 10°4488  20°3026 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 1 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 4680 - La Bocha.

 1°4680 11°0102 
 9442   12°0919
 3°1113  13°4233 
 1331  14°2572 
 5957  15°8086 
 6°1340  16°1108
 4653  17°2341 
 5007  18°3319 
 3245  19°7965 
 10°9308  20°9014 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona.

Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se toman en la vida diaria.


¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño puede reflejar un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá