Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en La Previa: las cifras ganadoras del lunes 1 de septiembre
Descubrí los números que salieron en la Quiniela Nacional y Provincia este lunes.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 3813 (La Yeta) y las letras son: E E V V.
|1°
|3813
|11°
|8118
|2°
|8276
|12°
|1017
|3°
|8699
|13°
|6306
|4°
|3303
|14°
|8278
|5°
|7195
|15°
|8114
|6°
|2505
|16°
|7817
|7°
|2239
|17°
|1446
|8°
|0079
|18°
|2045
|9°
|1150
|19°
|0581
|10°
|4488
|20°
|3026
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 1 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 1 de septiembre. A la cabeza salió el número 4680 - La Bocha.
|1°
|4680
|11°
|0102
|2°
|9442
|12°
|0919
|3°
|1113
|13°
|4233
|4°
|1331
|14°
|2572
|5°
|5957
|15°
|8086
|6°
|1340
|16°
|1108
|7°
|4653
|17°
|2341
|8°
|5007
|18°
|3319
|9°
|3245
|19°
|7965
|10°
|9308
|20°
|9014
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar situaciones difíciles o de deshacerse de las mentiras que rodean a la persona.
Además, La Yeta en los sueños puede representar la lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las relaciones y las decisiones que se toman en la vida diaria.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño puede reflejar un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.
Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.
