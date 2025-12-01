En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5309 (Arroyo) y las letras son: I M P Z.

 1°5309 11°3471 
 0414  12°3790
 3°2010  13°6630 
 4178  14°0524 
 7814  15°3543 
 6°4345  16°9857
 2270  17°6276 
 4589  18°0976 
 3571  19°6894 
 10°2502  20°2562 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 0673 - Hospital.

 1°0673 11°2601 
 6688   12°9249
 3°7612  13°5774 
 3441  14°8888 
 9899  15°6269 
 6°1596  16°9720
 8367  17°2511 
 1474  18°8945 
 7906  19°9915 
 10°4146  20°4854 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, un arroyo en los sueños puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar atrás lo que ya no sirve, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan hacia uno.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en algún aspecto de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, indicando que es momento de prestar atención a uno mismo.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede sugerir que el soñador está en un proceso de sanación o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y mejora personal.