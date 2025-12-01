Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5309 (Arroyo) y las letras son: I M P Z.

1° 5309 11° 3471 2° 0414 12° 3790 3° 2010 13° 6630 4° 4178 14° 0524 5° 7814 15° 3543 6° 4345 16° 9857 7° 2270 17° 6276 8° 4589 18° 0976 9° 3571 19° 6894 10° 2502 20° 2562

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 0673 - Hospital.

1° 0673 11° 2601 2° 6688 12° 9249 3° 7612 13° 5774 4° 3441 14° 8888 5° 9899 15° 6269 6° 1596 16° 9720 7° 8367 17° 2511 8° 1474 18° 8945 9° 7906 19° 9915 10° 4146 20° 4854

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, un arroyo en los sueños puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar atrás lo que ya no sirve, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan hacia uno.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en algún aspecto de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, indicando que es momento de prestar atención a uno mismo.

Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede sugerir que el soñador está en un proceso de sanación o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y mejora personal.