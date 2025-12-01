En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 5309 (Arroyo) y las letras son: I M P Z.
|1°
|5309
|11°
|3471
|2°
|0414
|12°
|3790
|3°
|2010
|13°
|6630
|4°
|4178
|14°
|0524
|5°
|7814
|15°
|3543
|6°
|4345
|16°
|9857
|7°
|2270
|17°
|6276
|8°
|4589
|18°
|0976
|9°
|3571
|19°
|6894
|10°
|2502
|20°
|2562
Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este lunes 1 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 0673 - Hospital.
|1°
|0673
|11°
|2601
|2°
|6688
|12°
|9249
|3°
|7612
|13°
|5774
|4°
|3441
|14°
|8888
|5°
|9899
|15°
|6269
|6°
|1596
|16°
|9720
|7°
|8367
|17°
|2511
|8°
|1474
|18°
|8945
|9°
|7906
|19°
|9915
|10°
|4146
|20°
|4854
¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?
El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.
Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.
Además, un arroyo en los sueños puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar atrás lo que ya no sirve, permitiendo que nuevas oportunidades fluyan hacia uno.
¿Qué significa soñar con hospital?
Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en algún aspecto de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, indicando que es momento de prestar atención a uno mismo.
Además, un hospital en los sueños puede representar un lugar de transformación y cambio. Puede sugerir que el soñador está en un proceso de sanación o que está enfrentando situaciones que requieren una evaluación y mejora personal.