Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1806 (Perro) y las letras son: A E C L.
|1°
|1806
|11°
|9990
|2°
|6166
|12°
|6207
|3°
|8142
|13°
|0901
|4°
|9657
|14°
|2870
|5°
|1528
|15°
|1526
|6°
|0494
|16°
|7677
|7°
|5228
|17°
|0926
|8°
|9325
|18°
|4226
|9°
|4140
|19°
|8933
|10°
|5297
|20°
|0744
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 12 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 7928 - El Cerro.
|1°
|7928
|11°
|1806
|2°
|0863
|12°
|1949
|3°
|6614
|13°
|2327
|4°
|9420
|14°
|3787
|5°
|4364
|15°
|1743
|6°
|6176
|16°
|2217
|7°
|4607
|17°
|3019
|8°
|9039
|18°
|7699
|9°
|4074
|19°
|9874
|10°
|2457
|20°
|9200
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.
Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.
Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Subirlo en un sueño puede indicar un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, mientras que bajarlo puede sugerir la necesidad de enfrentar y dejar atrás viejas cargas.