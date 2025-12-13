En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1806 (Perro) y las letras son: A E C L.

 1°1806 11°9990 
 6166  12°6207
 3°8142  13°0901 
 9657  14°2870 
 1528  15°1526 
 6°0494  16°7677
 5228  17°0926 
 9325  18°4226 
 4140  19°8933 
 10°5297  20°0744 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 7928 - El Cerro.

 1°7928 11°1806 
 0863   12°1949
 3°6614  13°2327 
 9420  14°3787 
 4364  15°1743 
 6°6176  16°2217
 4607  17°3019 
 9039  18°7699 
 4074  19°9874 
 10°2457  20°9200 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Subirlo en un sueño puede indicar un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, mientras que bajarlo puede sugerir la necesidad de enfrentar y dejar atrás viejas cargas.