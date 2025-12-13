Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 12 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 1806 (Perro) y las letras son: A E C L.

1° 1806 11° 9990 2° 6166 12° 6207 3° 8142 13° 0901 4° 9657 14° 2870 5° 1528 15° 1526 6° 0494 16° 7677 7° 5228 17° 0926 8° 9325 18° 4226 9° 4140 19° 8933 10° 5297 20° 0744

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 12 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 12 de diciembre. A la cabeza salió el número 7928 - El Cerro.

1° 7928 11° 1806 2° 0863 12° 1949 3° 6614 13° 2327 4° 9420 14° 3787 5° 4364 15° 1743 6° 6176 16° 2217 7° 4607 17° 3019 8° 9039 18° 7699 9° 4074 19° 9874 10° 2457 20° 9200

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro puede simbolizar la búsqueda de metas y aspiraciones en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos personales.

Además, El Cerro puede representar un viaje emocional o espiritual. Subirlo en un sueño puede indicar un proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal, mientras que bajarlo puede sugerir la necesidad de enfrentar y dejar atrás viejas cargas.