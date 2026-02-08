Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 7 de febrero de 2026. A la cabeza salió el número 5214 (Borracho) y las letras son: E J K W. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 7 de febrero. A la cabeza salió el número 6456 - La Caída. Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento. Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años. Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones y preocupaciones diarias. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la realidad o de enfrentar problemas emocionales que se han estado evitando. Por otro lado, también puede representar la falta de control en alguna área de la vida del soñador. La figura del borracho puede indicar que se están tomando decisiones impulsivas o que se está dejando llevar por las emociones sin pensar en las consecuencias. Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras. Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.