Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8410 (La Leche) y las letras son: U H H R.

1° 8410 11° 1892 2° 1114 12° 7907 3° 0428 13° 1503 4° 9330 14° 5816 5° 1631 15° 1173 6° 0818 16° 8058 7° 5904 17° 9516 8° 3859 18° 5448 9° 8305 19° 2201 10° 0641 20° 6309

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 17 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 7671 - Excremento.

1° 7671 11° 0703 2° 9926 12° 7831 3° 3135 13° 9104 4° 9181 14° 2169 5° 9419 15° 0953 6° 3384 16° 5850 7° 7530 17° 6073 8° 3878 18° 7916 9° 3093 19° 9500 10° 5893 20° 8492

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como la búsqueda de seguridad en la vida. La leche, como fuente de alimento, puede representar también el crecimiento personal y el desarrollo de nuevas ideas.

Además, soñar con La Leche puede estar relacionado con la fertilidad y la maternidad. Puede indicar un deseo de crear o nutrir algo en tu vida, ya sea un proyecto, una relación o incluso un nuevo comienzo. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las relaciones y el bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Además, el excremento en los sueños puede representar la necesidad de purificación o limpieza en algún aspecto personal. Puede ser una señal de que el soñador debe enfrentar y resolver problemas que le están causando malestar o ansiedad.