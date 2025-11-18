En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este lunes, 17 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8410 (La Leche) y las letras son: U H H R.

 1°8410 11°1892 
 1114  12°7907
 3°0428  13°1503 
 9330  14°5816 
 1631  15°1173 
 6°0818  16°8058
 5904  17°9516 
 3859  18°5448 
 8305  19°2201 
 10°0641  20°6309 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este lunes 17 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este lunes 17 de noviembre. A la cabeza salió el número 7671 - Excremento.

 1°7671 11°0703 
 9926   12°7831
 3°3135  13°9104 
 9181  14°2169 
 9419  15°0953 
 6°3384  16°5850
 7530  17°6073 
 3878  18°7916 
 3093  19°9500 
 10°5893  20°8492 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como la búsqueda de seguridad en la vida. La leche, como fuente de alimento, puede representar también el crecimiento personal y el desarrollo de nuevas ideas.

Además, soñar con La Leche puede estar relacionado con la fertilidad y la maternidad. Puede indicar un deseo de crear o nutrir algo en tu vida, ya sea un proyecto, una relación o incluso un nuevo comienzo. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las relaciones y el bienestar emocional.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Además, el excremento en los sueños puede representar la necesidad de purificación o limpieza en algún aspecto personal. Puede ser una señal de que el soñador debe enfrentar y resolver problemas que le están causando malestar o ansiedad.