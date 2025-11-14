Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este jueves, 13 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0609 (Arroyo) y las letras son: U B B S.

1° 0609 11° 0033 2° 2259 12° 2337 3° 2827 13° 0745 4° 5399 14° 8911 5° 3149 15° 7823 6° 1941 16° 1724 7° 2581 17° 9037 8° 3983 18° 0213 9° 7429 19° 1781 10° 3603 20° 3330

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este jueves 13 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este jueves 13 de noviembre. A la cabeza salió el número 8449 - La Carne.

1° 8449 11° 3327 2° 7939 12° 7347 3° 6971 13° 4803 4° 8941 14° 2475 5° 5529 15° 5041 6° 3990 16° 6521 7° 7126 17° 7400 8° 1234 18° 3440 9° 8259 19° 4674 10° 4831 20° 5917

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, el arroyo puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Soñar con él puede indicar que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y permitir que nuevas oportunidades fluyan hacia uno.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades básicas, así como la conexión con lo físico y lo material. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida cotidiana, como la alimentación, la salud y la vitalidad.

Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede ser un llamado a prestar atención a las emociones y a las relaciones interpersonales, sugiriendo la necesidad de nutrir tanto el cuerpo como el alma.