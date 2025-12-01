Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 6117 (Desgracia) y las letras son: G H K X.

1° 6117 11° 6869 2° 3476 12° 7407 3° 3945 13° 2990 4° 1863 14° 4533 5° 5713 15° 0787 6° 6364 16° 7349 7° 1430 17° 4850 8° 8948 18° 6964 9° 4141 19° 4060 10° 4531 20° 7243

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 0689 - La Rata.

1° 0689 11° 1891 2° 6920 12° 1686 3° 1691 13° 0028 4° 1012 14° 1518 5° 5039 15° 4995 6° 8425 16° 9999 7° 4202 17° 2265 8° 5415 18° 8365 9° 5511 19° 1603 10° 7044 20° 1448

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la inseguridad personal o de la sensación de estar fuera de control. Interpretar estos sueños puede ayudar a identificar áreas de la vida que necesitan atención o cambio.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.