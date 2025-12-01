En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 6117 (Desgracia) y las letras son: G H K X.

 1°6117 11°6869 
 3476  12°7407
 3°3945  13°2990 
 1863  14°4533 
 5713  15°0787 
 6°6364  16°7349
 1430  17°4850 
 8948  18°6964 
 4141  19°4060 
 10°4531  20°7243 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 1 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 0689 - La Rata.

 1°0689 11°1891 
 6920   12°1686
 3°1691  13°0028 
 1012  14°1518 
 5039  15°4995 
 6°8425  16°9999
 4202  17°2265 
 5415  18°8365 
 5511  19°1603 
 10°7044  20°1448 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la inseguridad personal o de la sensación de estar fuera de control. Interpretar estos sueños puede ayudar a identificar áreas de la vida que necesitan atención o cambio.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas.

Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.