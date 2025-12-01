En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este lunes, 1 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 6117 (Desgracia) y las letras son: G H K X.
|1°
|6117
|11°
|6869
|2°
|3476
|12°
|7407
|3°
|3945
|13°
|2990
|4°
|1863
|14°
|4533
|5°
|5713
|15°
|0787
|6°
|6364
|16°
|7349
|7°
|1430
|17°
|4850
|8°
|8948
|18°
|6964
|9°
|4141
|19°
|4060
|10°
|4531
|20°
|7243
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este lunes 1 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este lunes 1 de diciembre. A la cabeza salió el número 0689 - La Rata.
|1°
|0689
|11°
|1891
|2°
|6920
|12°
|1686
|3°
|1691
|13°
|0028
|4°
|1012
|14°
|1518
|5°
|5039
|15°
|4995
|6°
|8425
|16°
|9999
|7°
|4202
|17°
|2265
|8°
|5415
|18°
|8365
|9°
|5511
|19°
|1603
|10°
|7044
|20°
|1448
Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?
Los apostadores que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.
Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.
¿Qué significa soñar con desgracia?
Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos.
Además, puede ser una manifestación de la inseguridad personal o de la sensación de estar fuera de control. Interpretar estos sueños puede ayudar a identificar áreas de la vida que necesitan atención o cambio.
¿Qué significa soñar con la rata?
Soñar con La Rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas cercanas que podrían no ser sinceras o que tienen intenciones ocultas.
Además, La Rata en los sueños puede representar la necesidad de deshacerse de situaciones o relaciones tóxicas. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que es realmente valioso y lo que es mejor dejar atrás.