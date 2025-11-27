Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7717 (Desgracia) y las letras son: E C H J.

1° 7717 11° 0680 2° 8605 12° 7522 3° 0751 13° 5909 4° 2390 14° 7672 5° 0025 15° 9961 6° 1459 16° 0612 7° 4989 17° 5010 8° 2276 18° 0532 9° 5554 19° 2946 10° 8043 20° 7309

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 9050 - El Pan.

1° 9050 11° 0912 2° 5922 12° 0129 3° 9088 13° 8663 4° 4481 14° 5257 5° 7626 15° 4172 6° 2214 16° 0104 7° 5138 17° 3887 8° 8895 18° 8235 9° 0967 19° 1675 10° 8684 20° 2207

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la inseguridad personal o de la sensación de estar fuera de control. Interpretar estos sueños puede ayudar a identificar áreas de la vida que necesitan atención o cambio.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.