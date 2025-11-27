En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 7717 (Desgracia) y las letras son: E C H J.

 1°7717 11°0680 
 8605  12°7522
 3°0751  13°5909 
 2390  14°7672 
 0025  15°9961 
 6°1459  16°0612
 4989  17°5010 
 2276  18°0532 
 5554  19°2946 
 10°8043  20°7309 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 9050 - El Pan.

 1°9050 11°0912 
 5922   12°0129
 3°9088  13°8663 
 4481  14°5257 
 7626  15°4172 
 6°2214  16°0104
 5138  17°3887 
 8895  18°8235 
 0967  19°1675 
 10°8684  20°2207 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas sobre situaciones difíciles en la vida real. Este tipo de sueño a menudo simboliza la preocupación por la pérdida, el fracaso o la incapacidad para enfrentar desafíos.

Además, puede ser una manifestación de la inseguridad personal o de la sensación de estar fuera de control. Interpretar estos sueños puede ayudar a identificar áreas de la vida que necesitan atención o cambio.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.