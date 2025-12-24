Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4874 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de diciembre

1° 4874 11° 6545 2° 9227 12° 5236 3° 9181 13° 2820 4° 5997 14° 8308 5° 3627 15° 6515 6° 8701 16° 8186 7° 7969 17° 8006 8° 6326 18° 6774 9° 1402 19° 7749 10° 6213 20° 1933

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador.

Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia la comunidad negra, así como la necesidad de explorar temas de justicia social y equidad. En algunos casos, puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias culturales en el entorno del soñador.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.