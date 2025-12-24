En esta noticia
Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4874 - Gente Negra
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 24 de diciembre
|1°
|4874
|11°
|6545
|2°
|9227
|12°
|5236
|3°
|9181
|13°
|2820
|4°
|5997
|14°
|8308
|5°
|3627
|15°
|6515
|6°
|8701
|16°
|8186
|7°
|7969
|17°
|8006
|8°
|6326
|18°
|6774
|9°
|1402
|19°
|7749
|10°
|6213
|20°
|1933
¿Qué significa soñar con Gente Negra?
Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y valores. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador.
Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia la comunidad negra, así como la necesidad de explorar temas de justicia social y equidad. En algunos casos, puede ser un llamado a reconocer y valorar las diferencias culturales en el entorno del soñador.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.