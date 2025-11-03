En esta noticia

Este lunes, 3 de noviembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 0471 - Excremento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de noviembre

047111°3937
593912°2663
472813°3002
665914°6745
447515°8667
503916°1843
185417°6616
034118°7318
413019°7433
10°175320°1856

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones no deseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve o de lo que causa malestar.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, puede indicar que el soñador está en un proceso de transformación personal que le permitirá avanzar hacia nuevas oportunidades.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.