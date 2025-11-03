En esta noticia
Este lunes, 3 de noviembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0471 - Excremento
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 3 de noviembre
|1°
|0471
|11°
|3937
|2°
|5939
|12°
|2663
|3°
|4728
|13°
|3002
|4°
|6659
|14°
|6745
|5°
|4475
|15°
|8667
|6°
|5039
|16°
|1843
|7°
|1854
|17°
|6616
|8°
|0341
|18°
|7318
|9°
|4130
|19°
|7433
|10°
|1753
|20°
|1856
¿Qué significa soñar con Excremento?
Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones no deseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve o de lo que causa malestar.
Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, puede indicar que el soñador está en un proceso de transformación personal que le permitirá avanzar hacia nuevas oportunidades.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.