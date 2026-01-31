Este sábado, 31 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9925 - Gallina
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 31 de enero
|1°
|9925
|11°
|9878
|2°
|9624
|12°
|4493
|3°
|6599
|13°
|0561
|4°
|0853
|14°
|5288
|5°
|1981
|15°
|0208
|6°
|7674
|16°
|5265
|7°
|8581
|17°
|2582
|8°
|0927
|18°
|1083
|9°
|8374
|19°
|2227
|10°
|5539
|20°
|3175
¿Qué significa soñar con Gallina?
Soñar con una gallina puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos y la importancia de la familia y el hogar.
Además, la gallina en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se avecinan buenas noticias o que estás en el camino correcto hacia el éxito personal y profesional.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.