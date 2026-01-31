Este sábado, 31 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9925 - Gallina

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 31 de enero

1° 9925 11° 9878 2° 9624 12° 4493 3° 6599 13° 0561 4° 0853 14° 5288 5° 1981 15° 0208 6° 7674 16° 5265 7° 8581 17° 2582 8° 0927 18° 1083 9° 8374 19° 2227 10° 5539 20° 3175

¿Qué significa soñar con Gallina?

Soñar con una gallina puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos y la importancia de la familia y el hogar.

Además, la gallina en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se avecinan buenas noticias o que estás en el camino correcto hacia el éxito personal y profesional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.