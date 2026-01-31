En esta noticia

Este sábado, 31 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 9925 - Gallina

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 31 de enero

 9925 11° 9878 
 2°9624 12° 4493
 3°6599 13° 0561 
 4°0853 14° 5288 
 5°1981 15° 0208 
 6°7674 16° 5265 
 7°8581 17° 2582 
 8°0927 18° 1083 
 9°837419° 2227 
 10°5539 20° 3175 

Te puede interesar

Superó a Argentina: el país de Latinoamérica que tiene el mejor sistema educativo de la región

¿Qué significa soñar con Gallina?

Soñar con una gallina puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos y la importancia de la familia y el hogar.

Además, la gallina en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se avecinan buenas noticias o que estás en el camino correcto hacia el éxito personal y profesional.

Te puede interesar

Mezclar cáscara de papa con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

Mezclar cáscaras de naranja en vinagre: por qué lo recomiendan y para qué sirve