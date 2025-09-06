Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este viernes 5 de septiembre

Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la nocturna.

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 2521 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre

 2521 11° 3172 
 2°2250 12° 1818
 3°0774 13° 9350 
 4°2990 14° 9299 
 5°9132 15° 6796 
 6°4473 16° 5093 
 7°8964 17° 1603 
 8°8812 18° 2277 
 9°1768 19° 9401 
 10°2147 20° 5999 

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del individuo con su propia identidad y emociones, así como su conexión con figuras femeninas significativas.

Además, la Mujer en los sueños puede representar deseos, anhelos o preocupaciones relacionadas con el amor y las relaciones interpersonales. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

