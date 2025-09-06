Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este viernes 5 de septiembre
Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la nocturna.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2521 - Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre
|1°
|2521
|11°
|3172
|2°
|2250
|12°
|1818
|3°
|0774
|13°
|9350
|4°
|2990
|14°
|9299
|5°
|9132
|15°
|6796
|6°
|4473
|16°
|5093
|7°
|8964
|17°
|1603
|8°
|8812
|18°
|2277
|9°
|1768
|19°
|9401
|10°
|2147
|20°
|5999
¿Qué significa soñar con Mujer?
Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del individuo con su propia identidad y emociones, así como su conexión con figuras femeninas significativas.
Además, la Mujer en los sueños puede representar deseos, anhelos o preocupaciones relacionadas con el amor y las relaciones interpersonales. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
