Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Nocturna este viernes 5 de septiembre

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2521 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre

1° 2521 11° 3172 2° 2250 12° 1818 3° 0774 13° 9350 4° 2990 14° 9299 5° 9132 15° 6796 6° 4473 16° 5093 7° 8964 17° 1603 8° 8812 18° 2277 9° 1768 19° 9401 10° 2147 20° 5999

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del individuo con su propia identidad y emociones, así como su conexión con figuras femeninas significativas.

Además, la Mujer en los sueños puede representar deseos, anhelos o preocupaciones relacionadas con el amor y las relaciones interpersonales. La interpretación puede variar según el contexto del sueño y las experiencias personales del soñador.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.