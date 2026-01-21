En esta noticia

Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4319 - Pescado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero

 4319 11° 8952 
 2°2783 12° 7254
 3°9464 13° 5175 
 4°3329 14° 7982 
 5°5956 15° 6224 
 6°0745 16° 1274 
 7°8654 17° 7988 
 8°0022 18° 5259 
 9°609519° 8761 
 10°5662 20° 5467 

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo.

Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser un llamado a explorar emociones ocultas o a prestar atención a aspectos de la vida que han sido ignorados.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

