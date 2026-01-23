En esta noticia

Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1351 - Serrucho

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero

 1351 11° 8373 
 2°7339 12° 2369
 3°0887 13° 3944 
 4°2523 14° 3963 
 5°2356 15° 4926 
 6°0246 16° 2018 
 7°1520 17° 0288 
 8°3909 18° 8612 
 9°301819° 6260 
 10°6031 20° 9602 

¿Qué significa soñar con Serrucho?

Soñar con el serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas que deben ser desechadas.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la preparación para enfrentar desafíos. Puede ser un llamado a tomar medidas decisivas y a ser más proactivo en la resolución de problemas que te están afectando.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

