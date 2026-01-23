Este jueves, 22 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1351 - Serrucho
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 22 de enero
|1°
|1351
|11°
|8373
|2°
|7339
|12°
|2369
|3°
|0887
|13°
|3944
|4°
|2523
|14°
|3963
|5°
|2356
|15°
|4926
|6°
|0246
|16°
|2018
|7°
|1520
|17°
|0288
|8°
|3909
|18°
|8612
|9°
|3018
|19°
|6260
|10°
|6031
|20°
|9602
¿Qué significa soñar con Serrucho?
Soñar con el serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas que deben ser desechadas.
Además, el serrucho en los sueños puede representar la preparación para enfrentar desafíos. Puede ser un llamado a tomar medidas decisivas y a ser más proactivo en la resolución de problemas que te están afectando.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.