Este lunes, 2 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5822 (Loco).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 2 de febrero

1° 5822 11° 4420 2° 2219 12° 0548 3° 3280 13° 4732 4° 9501 14° 2337 5° 9536 15° 1472 6° 8857 16° 6520 7° 4754 17° 0597 8° 7709 18° 3002 9° 4387 19° 2842 10° 7482 20° 1865

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede indicar que es el momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, sugiriendo que el soñador está listo para embarcarse en una aventura personal o profesional sin ataduras del pasado.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.