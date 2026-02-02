En esta noticia
Este lunes, 2 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0477 (Pierna Mujer).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 2 de febrero
|1°
|0477
|11°
|0940
|2°
|9867
|12°
|5786
|3°
|0087
|13°
|0746
|4°
|6345
|14°
|8801
|5°
|1241
|15°
|1073
|6°
|8602
|16°
|6942
|7°
|4456
|17°
|8898
|8°
|1897
|18°
|6990
|9°
|9763
|19°
|5239
|10°
|2032
|20°
|1523
¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?
Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.
Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la movilidad y el progreso personal. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar un deseo de libertad o la necesidad de tomar decisiones que impulsen el crecimiento personal.
Señales para detectar una posible adicción al juego
La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.
Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.