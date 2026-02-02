Este lunes, 2 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0477 (Pierna Mujer).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 2 de febrero

1° 0477 11° 0940 2° 9867 12° 5786 3° 0087 13° 0746 4° 6345 14° 8801 5° 1241 15° 1073 6° 8602 16° 6942 7° 4456 17° 8898 8° 1897 18° 6990 9° 9763 19° 5239 10° 2032 20° 1523

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la movilidad y el progreso personal. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar un deseo de libertad o la necesidad de tomar decisiones que impulsen el crecimiento personal.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.