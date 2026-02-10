Este lunes, 9 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0764 (Llanto). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse. El llanto en los sueños puede ser una señal de que es momento de enfrentar y procesar esos sentimientos ocultos. Además, el llanto en los sueños puede indicar un deseo de conexión emocional. Puede ser un llamado a buscar apoyo en momentos difíciles o a expresar lo que realmente sientes. Este sueño puede ser una invitación a sanar y a permitirte sentir sin miedo al juicio.