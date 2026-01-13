En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este lunes, 12 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8716 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 12 de enero

1° 8716 11° 7205 2° 7800 12° 6080 3° 8381 13° 8169 4° 1306 14° 2059 5° 2583 15° 0000 6° 8794 16° 4887 7° 9217 17° 1856 8° 8428 18° 3270 9° 0513 19° 5453 10° 1942 20° 7456

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales. El anillo, como un círculo sin fin, también puede representar la eternidad y la conexión emocional profunda con alguien especial.

Además, el anillo puede indicar logros y recompensas. Si en el sueño el anillo es brillante o valioso, puede sugerir que se están reconociendo esfuerzos y sacrificios. En cambio, un anillo roto o perdido puede señalar inseguridades o problemas en una relación que necesitan ser abordados.