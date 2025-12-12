En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2542 (Zapatillas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 11 de diciembre

1° 2542 11° 6843 2° 1624 12° 8447 3° 1952 13° 0109 4° 9132 14° 8577 5° 1319 15° 5246 6° 2103 16° 3441 7° 1337 17° 9948 8° 0227 18° 2843 9° 1631 19° 4968 10° 1999 20° 7559

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos. Si las zapatillas están nuevas, puede indicar que estamos listos para nuevos comienzos, mientras que las viejas pueden sugerir la necesidad de reflexionar sobre el pasado.Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno. Si en el sueño nos sentimos bien con ellas, puede ser un signo de confianza en nosotros mismos. Por otro lado, si están desgastadas o incómodas, podría señalar inseguridades o dificultades en nuestra vida diaria.