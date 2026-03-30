Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este sábado, 28 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8377 (Pierna Mujer). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este sueño puede reflejar el deseo de avanzar en la vida o la necesidad de tomar decisiones que fortalezcan tu camino personal. La pierna representa el movimiento y la capacidad de superar obstáculos. Además, este tipo de sueño puede estar relacionado con la sensualidad y la feminidad. Puede indicar una conexión con aspectos emocionales o creativos que están surgiendo en tu vida. Presta atención a tus sentimientos en el sueño, ya que pueden ofrecerte pistas sobre tu estado emocional actual.