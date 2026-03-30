La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este sábado, 28 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5629 (San Pedro). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual y protección. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la fe y el propósito personal. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar un deseo de trascendencia o una conexión más profunda con lo divino. Este sueño puede invitar a la reflexión sobre la vida y la muerte, así como sobre el camino espiritual que se está siguiendo.