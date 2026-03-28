Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este viernes, 27 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 2724 (Caballo). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con caballos puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida. Un caballo en un sueño puede indicar que estás en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal, impulsándote a seguir tus pasiones. Además, los caballos en los sueños pueden reflejar tus instintos y emociones. Si el caballo está tranquilo, puede sugerir equilibrio y control en tu vida. Por otro lado, un caballo agitado puede señalar conflictos internos o la necesidad de liberar tensiones.