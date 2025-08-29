Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este viernes 29 de agosto

Este viernes, 29 de agosto de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 1484 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de agosto

1° 1484 11° 5065 2° 1022 12° 4580 3° 4041 13° 3665 4° 1715 14° 8063 5° 1812 15° 4677 6° 9960 16° 6218 7° 3489 17° 5986 8° 5460 18° 9788 9° 2652 19° 0057 10° 2142 20° 1990

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre y crisis personal.



Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y la necesidad de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares, ofreciendo un sentido de pertenencia y seguridad.