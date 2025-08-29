Resultado de la quiniela de Córdoba en la Primera: las cifras ganadoras de este viernes 29 de agosto

Edición: Argentina
Este viernes, 29 de agosto de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 1484 (La Iglesia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de agosto

 1484 11° 5065 
 2°1022 12° 4580 
 3°4041 13° 3665 
 4°1715 14° 8063 
 5°1812 15° 4677 
 6°9960  16° 6218 
 7°3489 17° 5986 
 8°5460 18° 9788 
 9°2652  19° 0057 
 10°2142 20° 1990 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre y crisis personal.

Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y la necesidad de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares, ofreciendo un sentido de pertenencia y seguridad.

