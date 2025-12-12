En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5335 (Pajarito).

1° 5335 11° 8325 2° 1156 12° 0389 3° 4479 13° 5123 4° 3528 14° 1041 5° 0835 15° 3737 6° 8618 16° 8601 7° 1630 17° 5770 8° 4979 18° 8162 9° 7489 19° 8266 10° 6021 20° 0059

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida. Los pájaros también representan la comunicación, sugiriendo que es momento de expresar tus sentimientos.Además, los pajaritos en sueños pueden indicar alegría y felicidad. Su canto puede ser un recordatorio de disfrutar los pequeños momentos y apreciar la belleza que te rodea. Este sueño invita a mantener una actitud optimista y abierta ante las posibilidades que se presentan.