Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5335 (Pajarito).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de diciembre
|1°
|5335
|11°
|8325
|2°
|1156
|12°
|0389
|3°
|4479
|13°
|5123
|4°
|3528
|14°
|1041
|5°
|0835
|15°
|3737
|6°
|8618
|16°
|8601
|7°
|1630
|17°
|5770
|8°
|4979
|18°
|8162
|9°
|7489
|19°
|8266
|10°
|6021
|20°
|0059
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida. Los pájaros también representan la comunicación, sugiriendo que es momento de expresar tus sentimientos.Además, los pajaritos en sueños pueden indicar alegría y felicidad. Su canto puede ser un recordatorio de disfrutar los pequeños momentos y apreciar la belleza que te rodea. Este sueño invita a mantener una actitud optimista y abierta ante las posibilidades que se presentan.