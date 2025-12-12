En esta noticia

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 5335 (Pajarito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de diciembre

 5335 11° 8325 
 2°1156 12° 0389 
 3°4479 13° 5123 
 4°3528 14° 1041 
 5°0835 15° 3737 
 6°8618  16° 8601 
 7°1630 17° 5770 
 8°4979 18° 8162 
 9°7489  19° 8266 
 10°6021 20° 0059 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y nuevas oportunidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de las limitaciones y buscar un cambio positivo en la vida. Los pájaros también representan la comunicación, sugiriendo que es momento de expresar tus sentimientos.Además, los pajaritos en sueños pueden indicar alegría y felicidad. Su canto puede ser un recordatorio de disfrutar los pequeños momentos y apreciar la belleza que te rodea. Este sueño invita a mantener una actitud optimista y abierta ante las posibilidades que se presentan.