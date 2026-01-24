En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este sábado, 24 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5074 (Gente Negra).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 24 de enero

1° 5074 11° 4965 2° 9389 12° 9562 3° 6682 13° 4995 4° 7158 14° 8316 5° 3530 15° 9358 6° 7582 16° 3897 7° 3238 17° 0401 8° 2045 18° 3376 9° 4461 19° 5699 10° 4915 20° 1539

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra puede simbolizar la conexión con aspectos ocultos de uno mismo o la necesidad de enfrentar miedos y prejuicios. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre la diversidad y la aceptación, sugiriendo que es momento de abrirse a nuevas experiencias y perspectivas.

Además, la presencia de personas negras en sueños puede representar la fuerza, la resiliencia y la sabiduría. Puede ser un llamado a reconocer y valorar las cualidades que estas figuras representan, así como a explorar la riqueza cultural y emocional que aportan a nuestras vidas.