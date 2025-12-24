En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8506 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de diciembre

1° 8506 11° 4481 2° 9264 12° 6511 3° 1526 13° 0218 4° 7056 14° 3196 5° 1246 15° 6951 6° 8929 16° 5805 7° 5513 17° 9755 8° 0247 18° 2093 9° 7829 19° 0004 10° 0441 20° 8453

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra propia necesidad de compañía y apoyo emocional en momentos difíciles.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.