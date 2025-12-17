En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5767 (Mordida).

1° 5767 11° 7104 2° 8442 12° 7880 3° 4989 13° 5426 4° 6997 14° 4594 5° 5539 15° 8765 6° 2935 16° 7918 7° 2305 17° 7492 8° 6231 18° 4622 9° 8421 19° 6554 10° 4163 20° 4770

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

