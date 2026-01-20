En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 20 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3464 (Llanto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 20 de enero

1° 3464 11° 2442 2° 2184 12° 9952 3° 6651 13° 0139 4° 0769 14° 9116 5° 5361 15° 5254 6° 8157 16° 6432 7° 3611 17° 5347 8° 6131 18° 5342 9° 7936 19° 9117 10° 9673 20° 7524

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto puede simbolizar la liberación de emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja tristeza, dolor o una necesidad de desahogarse. Puede ser un llamado a enfrentar situaciones difíciles o a procesar sentimientos que han sido ignorados.

Además, el llanto en los sueños puede representar la purificación del alma. A través de este acto, el soñador puede encontrar consuelo y sanación. Es una invitación a aceptar y expresar las emociones, lo que puede llevar a un crecimiento personal y a una mayor comprensión de uno mismo.