Este jueves, 12 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8605 (Gato). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas y su presencia en los sueños a menudo sugiere que el soñador debe confiar en su instinto y seguir su propio camino, sin dejarse influenciar por los demás. Además, los gatos en los sueños pueden representar la feminidad y la sensualidad. Pueden indicar la necesidad de explorar aspectos ocultos de la personalidad o de las relaciones. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre la conexión emocional y la creatividad en la vida del soñador.