Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3725 (Gallina). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja la conexión con la familia y la fertilidad, sugiriendo que es momento de nutrir relaciones o proyectos que están en desarrollo. Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Pueden indicar que es hora de apreciar las cosas pequeñas y cotidianas, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en los aspectos más simples de la vida.