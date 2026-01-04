En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este sábado, 3 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3455 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 3 de enero

1° 3455 11° 6323 2° 8748 12° 5735 3° 2469 13° 7432 4° 4685 14° 2766 5° 5806 15° 2746 6° 1127 16° 4219 7° 2692 17° 8185 8° 6414 18° 7898 9° 5458 19° 2119 10° 1346 20° 1767

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal. La música puede ser un medio para conectar con sentimientos que no se han manifestado en la realidad.

Además, soñar con melodías específicas puede indicar recuerdos o experiencias significativas. La música en los sueños puede servir como un recordatorio de momentos felices o de la búsqueda de paz interior. En este sentido, puede ser una invitación a prestar atención a las emociones y a la creatividad.