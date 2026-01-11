En esta noticia
Este sábado, 10 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 8432 (Dinero).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 10 de enero
|1°
|8432
|11°
|2708
|2°
|3487
|12°
|9282
|3°
|8368
|13°
|4241
|4°
|4983
|14°
|8628
|5°
|8240
|15°
|4491
|6°
|4903
|16°
|2361
|7°
|1573
|17°
|3229
|8°
|5281
|18°
|2214
|9°
|8881
|19°
|0598
|10°
|8010
|20°
|2805
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con dinero?
Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y abundancia en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la búsqueda de reconocimiento y poder. El dinero en los sueños puede ser un reflejo de nuestras aspiraciones y metas personales.
Además, soñar con dinero también puede indicar la necesidad de evaluar nuestras relaciones y valores. Puede ser un recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre se mide en términos materiales, sino en experiencias y conexiones significativas con los demás.