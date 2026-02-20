Este jueves, 19 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9286 (El Humo). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay aspectos ocultos o situaciones que no se pueden ver claramente, lo que puede generar ansiedad o desasosiego en la persona. Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede ser un indicativo de que es momento de soltar viejas emociones o relaciones que ya no aportan, permitiendo así un nuevo comienzo y una mayor claridad en el futuro.