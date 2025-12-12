En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4948 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de diciembre

1° 4948 11° 3368 2° 0956 12° 2763 3° 2213 13° 5150 4° 8278 14° 5219 5° 6622 15° 2696 6° 6511 16° 6911 7° 1143 17° 5918 8° 2724 18° 4319 9° 7829 19° 7984 10° 8500 20° 7465

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con el pasado y la búsqueda de respuestas sobre situaciones no resueltas en la vida del soñador.Además, puede representar un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones importantes que aprender. La figura del muerto puede ser una guía que invita a la reflexión y a la sanación emocional, ayudando a enfrentar miedos o traumas que aún afectan al soñador.