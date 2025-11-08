Quiniela Nacional y Provincia: resultados del sábado 8 de noviembre

Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del sábado 8 de noviembre.

Aquí podrán ver los resultados de la Quiniela Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

Estos fueron los resultados del viernes 7 de noviembre.

Resultados Quiniela Primera Nacional

  • A la cabeza: 3675- La manteca

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del sábado 7 de noviembre de 2025:

1.367511.3152
2.466012.8731
3.941913.0707
4.742214.7117
5.546815.4285
6.279816.0187
7.588717.3417
8.426518.1942
9.422319.5018
10.611720.9634

Letras de la Nacional: B G K S

Resultados Quiniela Primera Provincia

  • A la cabeza: 8608- El humo

Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del sábado 8 de noviembre de 2025:

1.860811.3013
2.427012.4757
3.042913.2260
4.180814.6789
5.294715.5688
6.737116.6471
7.294117.4774
8.094518.3940
9.538819.9702
10.045620.5758