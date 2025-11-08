Quiniela Nacional y Provincia: resultados del sábado 8 de noviembre
Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del sábado 8 de noviembre.
Aquí podrán ver los resultados de la Quiniela Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.
Estos fueron los resultados del viernes 7 de noviembre.
Resultados Quiniela Primera Nacional
- A la cabeza: 3675- La manteca
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del sábado 7 de noviembre de 2025:
|1.
|3675
|11.
|3152
|2.
|4660
|12.
|8731
|3.
|9419
|13.
|0707
|4.
|7422
|14.
|7117
|5.
|5468
|15.
|4285
|6.
|2798
|16.
|0187
|7.
|5887
|17.
|3417
|8.
|4265
|18.
|1942
|9.
|4223
|19.
|5018
|10.
|6117
|20.
|9634
Letras de la Nacional: B G K S
Resultados Quiniela Primera Provincia
- A la cabeza: 8608- El humo
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del sábado 8 de noviembre de 2025:
|1.
|8608
|11.
|3013
|2.
|4270
|12.
|4757
|3.
|0429
|13.
|2260
|4.
|1808
|14.
|6789
|5.
|2947
|15.
|5688
|6.
|7371
|16.
|6471
|7.
|2941
|17.
|4774
|8.
|0945
|18.
|3940
|9.
|5388
|19.
|9702
|10.
|0456
|20.
|5758