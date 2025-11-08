Quiniela Nacional y Provincia: resultados del sábado 8 de noviembre

Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del sábado 8 de noviembre.

Aquí podrán ver los resultados de la Quiniela Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.

Estos fueron los resultados del viernes 7 de noviembre.

Resultados Quiniela Primera Nacional A la cabeza: 3675- La manteca Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del sábado 7 de noviembre de 2025: 1. 3675 11. 3152 2. 4660 12. 8731 3. 9419 13. 0707 4. 7422 14. 7117 5. 5468 15. 4285 6. 2798 16. 0187 7. 5887 17. 3417 8. 4265 18. 1942 9. 4223 19. 5018 10. 6117 20. 9634 Letras de la Nacional: B G K S