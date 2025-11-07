Los premios de la Quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se establecen según el número de aciertos de los apostadores.
En este sentido, las competencias efectúan los llamados tope de banca, determinado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope fijado.
Resultados Quiniela Primera Nacional
- A la cabeza: 9923- Los hermanos
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del viernes 7 de noviembre de 2025:
|1.
|<b>9923</b>
|11.
|<b>4041</b>
|2.
|4245
|12.
|1269
|3.
|7490
|13.
|6392
|4.
|6618
|14.
|9440
|5.
|0224
|15.
|0393
|6.
|1513
|16.
|0743
|7.
|0211
|17.
|8281
|8.
|7447
|18.
|5836
|9.
|2343
|19.
|0127
|10.
|1438
|20.
|6305
Resultados Quiniela Primera Provincia
- A la cabeza: 4100- El cuchillo
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del viernes 7 de noviembre de 2025:
|1.
|<b>4100</b>
|11.
|<b>0520</b>
|2.
|3199
|12.
|2695
|3.
|5157
|13.
|0827
|4.
|9479
|14.
|4749
|5.
|6226
|15.
|9315
|6.
|0407
|16.
|5529
|7.
|1888
|17.
|1539
|8.
|7221
|18.
|4509
|9.
|8961
|19.
|3365
|10.
|8742
|20.
|0210
Quiniela Primera
Los resultados se conocerán a las 12