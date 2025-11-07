Los premios de la Quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se establecen según el número de aciertos de los apostadores.

En este sentido, las competencias efectúan los llamados tope de banca, determinado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope fijado.

Resultados Quiniela Primera Nacional A la cabeza: 9923- Los hermanos Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del viernes 7 de noviembre de 2025: 1. <b>9923</b> 11. <b>4041</b> 2. 4245 12. 1269 3. 7490 13. 6392 4. 6618 14. 9440 5. 0224 15. 0393 6. 1513 16. 0743 7. 0211 17. 8281 8. 7447 18. 5836 9. 2343 19. 0127 10. 1438 20. 6305

Resultados Quiniela Primera Provincia A la cabeza: 4100- El cuchillo Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del viernes 7 de noviembre de 2025: 1. <b>4100</b> 11. <b>0520</b> 2. 3199 12. 2695 3. 5157 13. 0827 4. 9479 14. 4749 5. 6226 15. 9315 6. 0407 16. 5529 7. 1888 17. 1539 8. 7221 18. 4509 9. 8961 19. 3365 10. 8742 20. 0210