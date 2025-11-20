Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del jueves 20 de noviembre de 2025.

En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.

Los resultados del miércoles 19 de noviembre los podés ver en este enlace.

¿Cuáles son los horarios de la Quiniela Nacional y de la Provincia?

Los sorteos se realizan cuatro veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas)