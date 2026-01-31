En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6237 (El Dentista).

 1°6237 11°1154 
 8890  12°5027
 3°0848  13°0411 
 1274  14°7679 
 5700  15°4529 
 6°2922  16°8204
 8114  17°0217 
 6936  18°3990 
 0594  19°7534 
 10°6101 20°4362 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

