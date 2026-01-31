Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6237 (El Dentista).

1° 6237 11° 1154 2° 8890 12° 5027 3° 0848 13° 0411 4° 1274 14° 7679 5° 5700 15° 4529 6° 2922 16° 8204 7° 8114 17° 0217 8° 6936 18° 3990 9° 0594 19° 7534 10° 6101 20° 4362

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.