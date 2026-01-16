Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9326 (La Misa).

1° 9326 11° 0011 2° 5033 12° 9943 3° 9079 13° 5171 4° 3292 14° 2919 5° 4919 15° 7504 6° 9259 16° 0539 7° 3044 17° 3482 8° 2736 18° 4758 9° 7519 19° 6718 10° 0545 20° 0901

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.