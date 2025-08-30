Lotería
Quiniela de Tucumán en la Primera: estos son los resultados del sábado 30 de agosto
Enterate qué números salieron en la quiniela este sábado en la Primera.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 8157 (El Jorobado).
|1°
|8157
|11°
|1804
|2°
|6313
|12°
|6365
|3°
|5026
|13°
|6242
|4°
|8575
|14°
|1281
|5°
|7326
|15°
|3247
|6°
|8188
|16°
|7383
|7°
|9559
|17°
|2471
|8°
|6406
|18°
|6957
|9°
|5929
|19°
|6357
|10°
|8626
|20°
|7053
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?
La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.
