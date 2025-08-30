Edición: Argentina
Lotería

Quiniela de Tucumán en la Primera: estos son los resultados del sábado 30 de agosto

Enterate qué números salieron en la quiniela este sábado en la Primera.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 8157 (El Jorobado).

 1°8157 11°1804 
 6313  12°6365
 3°5026  13°6242 
 8575  14°1281 
 7326  15°3247 
 6°8188  16°7383
 9559  17°2471 
 6406  18°6957 
 5929  19°6357 
 10°8626 20°7053 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

