Quiniela de Tucumán en la Primera: estos son los resultados del sábado 30 de agosto

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 8157 (El Jorobado).

1° 8157 11° 1804 2° 6313 12° 6365 3° 5026 13° 6242 4° 8575 14° 1281 5° 7326 15° 3247 6° 8188 16° 7383 7° 9559 17° 2471 8° 6406 18° 6957 9° 5929 19° 6357 10° 8626 20° 7053

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.