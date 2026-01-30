Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9064 (Llanto).

1° 9064 11° 4730 2° 8304 12° 1675 3° 0457 13° 6684 4° 4903 14° 1977 5° 1197 15° 5595 6° 4333 16° 2596 7° 9872 17° 7985 8° 5438 18° 4098 9° 3285 19° 8813 10° 2958 20° 8099

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.