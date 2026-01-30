En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 29 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9064 (Llanto).

 1°9064 11°4730 
 8304  12°1675
 3°0457  13°6684 
 4903  14°1977 
 1197  15°5595 
 6°4333  16°2596
 9872  17°7985 
 5438  18°4098 
 3285  19°8813 
 10°2958 20°8099 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

